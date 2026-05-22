Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили развитие рыбоводства - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
20:21 22.05.2026
Депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили развитие рыбоводства

Перспективы развития рыбоводства на Кубани обсудили на сессии заксобрания края

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКомплекс рыбоводства
Комплекс рыбоводства - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Комплекс рыбоводства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили перспективы развития рыбоводства на Кубани, сообщается на сайте краевого парламента.
"На пленарном заседании обозначили точки роста кубанского рыбоводства. На сессии ЗСК депутаты приняли также ряд постановлений. Одно из них было посвящено развитию такого важного для регионального АПК направления, как аквакультура", - говорится в сообщении.
Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе 82-й сессии подчеркнул, что существенное развитие отрасли возможно при ее финансировании.
"Где мы вкладываем средства, там и получаем отдачу. Сегодня очевидно, что продукция аквакультуры и, в особенности, марикультуры, востребована", - сказал Бурлачко.
Он добавил, что для отрасли важно расширять рынок сбыта, в том числе, за пределы региона. Объем субсидий, которые представляются рыбоводным предприятиям Кубани уже вырос в 2025 году двукратно: в 2024 году на реализацию мероприятий по краевой госпрограмме развития сельского хозяйства в рамках регпроекта "Рыбохозяйственный субкластер" направляли немногим более 34 миллионов рублей, а в прошлом году - уже более 70 миллионов рублей.
По мнению Юрия Бурлачко, чтобы разрешить существующие проблемные вопросы в сфере аквакультуры необходимо объединить усилия всем заинтересованным сторонам: предпринимателям и органам власти всех уровней.
Туапсе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Депутаты Кубани расширили соцподдержку граждан, пострадавших от ЧС
Вчера, 19:55
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала