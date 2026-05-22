Депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили развитие рыбоводства

КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили перспективы развития рыбоводства на Кубани, сообщается на сайте краевого парламента.

"На пленарном заседании обозначили точки роста кубанского рыбоводства. На сессии ЗСК депутаты приняли также ряд постановлений. Одно из них было посвящено развитию такого важного для регионального АПК направления, как аквакультура", - говорится в сообщении.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе 82-й сессии подчеркнул, что существенное развитие отрасли возможно при ее финансировании.

"Где мы вкладываем средства, там и получаем отдачу. Сегодня очевидно, что продукция аквакультуры и, в особенности, марикультуры, востребована", - сказал Бурлачко.

Он добавил, что для отрасли важно расширять рынок сбыта, в том числе, за пределы региона. Объем субсидий, которые представляются рыбоводным предприятиям Кубани уже вырос в 2025 году двукратно: в 2024 году на реализацию мероприятий по краевой госпрограмме развития сельского хозяйства в рамках регпроекта "Рыбохозяйственный субкластер" направляли немногим более 34 миллионов рублей, а в прошлом году - уже более 70 миллионов рублей.