Депутаты Кубани расширили соцподдержку граждан, пострадавших от ЧС

19:55 22.05.2026
Депутаты Кубани расширили соцподдержку многодетных и граждан, пострадавших от ЧС

Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края расширили возможности социальной поддержки многодетных семей и граждан, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте регионального парламента.
В работе очередной 82-й сессии заксобрания Краснодарского края также приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста РФ Игорь Бабаев и председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.
"Депутаты ЗСК законодательно поддержали дополнительную соцпомощь отдельным категориям кубанцев. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов", - говорится в сообщении.
Изменения в первом принятом на сессии законе вносятся по поручению президента России Владимира Путина: теперь многодетным семьям Кубани сохранены ежемесячные пособия даже в том случае, когда доходы семьи превышают прожиточный минимум на 10%.
Закон также расширил порядок получения единовременного пособия для малоимущих семей, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Выплата будет предоставляться в связи с пожаром, взрывом газа, стихийным бедствием или опасным природным явлением вне зависимости от объявления ЧС. Кроме этого, соцпомощь будет оказываться и в случаях, когда неработающий член семьи ухаживает за совместно проживающим инвалидом или престарелым человеком.
Кондратьев в ходе сессии отметил, что, несмотря на всевозможные вызовы, бюджет края остается социально ориентированным - финансирование соцсферы в этом году составляет порядка 390 миллиардов рублей. Председатель заксобрания Кубани Юрий Бурлачко добавил, что такой вид финансовой помощи важен для многих кубанцев, воспитывающих детей.
"Данное решение - дополнительный инструмент по поддержке наших семей, которым на уровне субъекта, напомню, предоставляется 13 различных видов помощи, а также еще один шаг по повышению эффективности реализуемой в Краснодарском крае социальной политики", – заключил Бурлачко.
