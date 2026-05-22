Президент Кубы заявил, что США ведут компанию для оправдания агрессии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США в ускоренном режиме ведут информационную кампанию для оправдания военной агрессии против Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
В качестве конкретных мер США он назвал бездоказательные многолетние обвинения Кубы в спонсорстве терроризма, запугивание военной силой, лишение населения острова базовых средств для выживания.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.