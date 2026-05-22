17:51 22.05.2026
Президент Кубы заявил, что США ведут компанию для оправдания агрессии

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США ведут информационную кампанию для оправдания военной агрессии против Кубы.
  • Кубинский лидер назвал конкретные меры США: бездоказательные обвинения Кубы в спонсорстве терроризма, запугивание военной силой, лишение населения острова базовых средств для выживания.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США в ускоренном режиме ведут информационную кампанию для оправдания военной агрессии против Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"(Шаги США - ред.) являются частью ускоренной информационной подготовки для оправдания военной агрессии против Кубы", - написал кубинский лидер в соцсети X.
В качестве конкретных мер США он назвал бездоказательные многолетние обвинения Кубы в спонсорстве терроризма, запугивание военной силой, лишение населения острова базовых средств для выживания.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Трамп рассматривает разные варианты действий против Кубы, пишет Politico
21 мая, 05:08
 
В миреКубаРоссияСШАМигель Диас-КанельДональд ТрампВиктор Коронелли
 
 
