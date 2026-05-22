Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: креативным индустриям ДВФО важно масштабироваться через экспорт - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 22.05.2026
РЭЦ: креативным индустриям ДВФО важно масштабироваться через экспорт

РЭЦ отметил важность масштабирования через экспорт для креативных индустрий ДВФО

© iStock.com / megafloppДевушки изучают графики
Девушки изучают графики - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© iStock.com / megaflopp
Девушки изучают графики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Доля креативной экономики в российском ВВП в 2025 году достигла 4,2% - креативным индустриям Дальнего Востока тоже важно масштабироваться и сделать это можно через экспорт, такой вывод озвучила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова на Форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" в Улан-Удэ.
В рамках сессии "Новые ниши и масштабирование: как креативным индустриям выходить на следующий уровень" участники обсудили растущую роль этого сектора в российской экономике. "По итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП страны достигла 4,2%, а валовая добавленная стоимость составила 8,26 триллиона рублей", - говорится в сообщении РЭЦ.
Кондакова подчеркнула особую важность экспорта для развития и продвижения креативных брендов, особенно для Дальнего Востока, для которых азиатские рынки имеют большую перспективу из-за культурных и географических особенностей.
Спикер также отметила, что экспорт не всегда означает физический вывоз продукта. Он может выражаться в продаже прав, франшизе, партнерстве с другими участниками креативного сектора, организации творческих мероприятий и других форматах.
"Мы призываем креативные бренды мыслить шире, амбициознее и активнее выходить на экспорт вместе с поддержкой РЭЦ. Ваш родной регион – это стартовая точка, ваша идентичность и культурный код. Но благодаря экспорту у вас появится возможность завоевать новые рынки и обрести новых зрителей, слушателей и игроков", - заявила Кондакова.
В качестве успешного примера она привела Республику Саха (Якутия). Этот регион работает с креативными индустриями не просто как с культурной надстройкой, а как с отдельным экономическим сектором. Там выстроена система поддержки через институты развития, охватывающую кино, анимацию, моду, геймдев, работу с дистрибьюторами, маркетинг и финансовые инструменты. При этом акцент делается не просто на производство продукта, а на достижение коммерческой устойчивости.
Цифры подтверждают результативность этого подхода. Сборы якутского кино в 2025 году достигли рекордных 280 миллионов рублей, что на 74% больше, чем годом ранее.
Кроме того, спикер подчеркнула важность продвижения через национальный бренд. В условиях масштаба и высокой конкуренции на азиатских рынках региональный бренд может столкнуться с рядом сложностей. В связи с этим большую популярность обретает программа "Сделано в России". Это инструмент, который помогает не только с продвижением продукта, но и с формированием доверия к нему, поскольку национальный бренд становится подтверждением происхождения и качества.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала