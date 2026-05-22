РЭЦ: креативным индустриям ДВФО важно масштабироваться через экспорт

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Доля креативной экономики в российском ВВП в 2025 году достигла 4,2% - креативным индустриям Дальнего Востока тоже важно масштабироваться и сделать это можно через экспорт, такой вывод озвучила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова на Форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" в Улан-Удэ.

В рамках сессии "Новые ниши и масштабирование: как креативным индустриям выходить на следующий уровень" участники обсудили растущую роль этого сектора в российской экономике. "По итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП страны достигла 4,2%, а валовая добавленная стоимость составила 8,26 триллиона рублей", - говорится в сообщении РЭЦ.

Кондакова подчеркнула особую важность экспорта для развития и продвижения креативных брендов, особенно для Дальнего Востока, для которых азиатские рынки имеют большую перспективу из-за культурных и географических особенностей.

Спикер также отметила, что экспорт не всегда означает физический вывоз продукта. Он может выражаться в продаже прав, франшизе, партнерстве с другими участниками креативного сектора, организации творческих мероприятий и других форматах.

"Мы призываем креативные бренды мыслить шире, амбициознее и активнее выходить на экспорт вместе с поддержкой РЭЦ. Ваш родной регион – это стартовая точка, ваша идентичность и культурный код. Но благодаря экспорту у вас появится возможность завоевать новые рынки и обрести новых зрителей, слушателей и игроков", - заявила Кондакова.

В качестве успешного примера она привела Республику Саха (Якутия). Этот регион работает с креативными индустриями не просто как с культурной надстройкой, а как с отдельным экономическим сектором. Там выстроена система поддержки через институты развития, охватывающую кино, анимацию, моду, геймдев, работу с дистрибьюторами, маркетинг и финансовые инструменты. При этом акцент делается не просто на производство продукта, а на достижение коммерческой устойчивости.

Цифры подтверждают результативность этого подхода. Сборы якутского кино в 2025 году достигли рекордных 280 миллионов рублей, что на 74% больше, чем годом ранее.

Кроме того, спикер подчеркнула важность продвижения через национальный бренд. В условиях масштаба и высокой конкуренции на азиатских рынках региональный бренд может столкнуться с рядом сложностей. В связи с этим большую популярность обретает программа "Сделано в России". Это инструмент, который помогает не только с продвижением продукта, но и с формированием доверия к нему, поскольку национальный бренд становится подтверждением происхождения и качества.