Первый космонавт в Австрии вспомнил о главном страхе перед стартом

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Первый космонавт Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости вспомнил о главном страхе перед стартом.

"У меня был один момент - примерно за четыре дня до старта, когда я подумал, что при запуске может произойти что-то серьезное. Это ведь очень ответственный этап. И у меня возникла мысль, что я могу не увидеть свою дочь, которая должна была родиться", - сказал он, отвечая на вопрос о страхах космонавтов.

Но в остальном, по его словам, ни в космосе, ни во время самого старта страха у него не было.

"Есть напряжение, концентрация, но не страх", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что он не говорил об этом со своей женой - в тот момент она уже была в Австрии . "Я находился на Байконуре , на космодроме. Это был короткий момент, когда я остался один в комнате. Потом я пошел к коллегам - и на этом все закончилось. Это помогло", - добавил космонавт, уточнив, что его успокоили разговоры с коллегами, которые поделились, что они тоже взволнованы.