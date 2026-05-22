Рейтинг@Mail.ru
Первый космонавт в Австрии вспомнил о главном страхе перед стартом - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:44 22.05.2026 (обновлено: 04:46 22.05.2026)
Первый космонавт в Австрии вспомнил о главном страхе перед стартом

Австрийский космонавт Фибек перед стартом боялся не увидеть свою дочь

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир во время полета - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый космонавт Австрии Франц Фибек вспомнил о моменте страха перед стартом, когда подумал, что может не увидеть свою дочь, которая должна была родиться.
  • Несмотря на этот момент, в остальном, по словам Фибека, ни в космосе, ни во время самого старта страха у него не было.
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Первый космонавт Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости вспомнил о главном страхе перед стартом.
"У меня был один момент - примерно за четыре дня до старта, когда я подумал, что при запуске может произойти что-то серьезное. Это ведь очень ответственный этап. И у меня возникла мысль, что я могу не увидеть свою дочь, которая должна была родиться", - сказал он, отвечая на вопрос о страхах космонавтов.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм
16 мая, 00:50
Но в остальном, по его словам, ни в космосе, ни во время самого старта страха у него не было.
"Есть напряжение, концентрация, но не страх", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что он не говорил об этом со своей женой - в тот момент она уже была в Австрии. "Я находился на Байконуре, на космодроме. Это был короткий момент, когда я остался один в комнате. Потом я пошел к коллегам - и на этом все закончилось. Это помогло", - добавил космонавт, уточнив, что его успокоили разговоры с коллегами, которые поделились, что они тоже взволнованы.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. В день старта у него родилась дочь Карина. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о самых сильных эмоциях во время полета
02:23
 
НаукаАвстрияБайконур (город)КосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала