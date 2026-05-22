Австрийский космонавт рассказал о самых сильных эмоциях во время полета
02:23 22.05.2026
Австрийский космонавт рассказал о самых сильных эмоциях во время полета

Австрийский космонавт Фибек рассказал о самых сильных эмоциях во время полета

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал о самых сильных эмоциях во время полета в космос.
  • Одним из самых эмоциональных моментов полета стало известие о рождении дочери.
  • Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о самых сильных эмоциях во время полета.
"Таких моментов много. Старт, посадка. Очень эмоциональным моментом была новость о рождении дочери. А затем - когда я впервые ее увидел: на третий или четвертый день на станцию передали видеозапись", - сказал он, отвечая на вопрос о самом впечатляющем моменте полета в космос.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. В день старта у него родилась дочь Карина. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
