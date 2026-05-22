Королев на Совете главврачей поставил задачи по развитию здравоохранения

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев на заседании Совета главных врачей региона обозначил ключевые направления совместной работы областного правительства и руководителей медучреждений, сообщает пресс-служба правительства региона.

"У нас много обращений граждан по теме медицины. И здесь нужно особое внимание к каждому вопросу, который интересует жителей. При этом наша задача не обещать невозможное, а делать то, что мы действительно можем – но делать это по максимуму", – приводит пресс-служба слова Королева.

С 2019 года благодаря проектам, которые инициировал президент Владимир Путин, в Тверской области модернизировали 269 медучреждений. Построили шесть поликлиник и медицинский центр, установили 155 ФАПов и врачебных амбулаторий. Закупили 11 тысяч единиц современного оборудования.

В этом году запланирован капремонт 26 объектов здравоохранения, приобретение 1,4 тысячи единиц оборудования, установка 41 ФАПа и врачебной амбулатории. В частности, Королев сообщил о решении установить в Орше новую врачебную амбулаторию и перенести паллиативное отделение, действующее на базе Оршинской участковой больницы, в комфортные условия Калининской ЦРКБ.

Как подчеркнул Королев, усилия региона сконцентрированы в том числе на объектах, где строительство затянулось. По его словам, есть динамика по Детской областной клинической больнице, в этом году планируется серьезно продвинуться по темпам ее строительства. На особом контроле – модернизация Зубцовской ЦРБ.

Отдельное внимание Королев обратил на налаживание эффективной работы электронной записи в поликлиниках.

Еще одно ключевое направление – это кадры. Здесь, как акцентировал Королев, важно чуткое отношение руководителей медучреждений к специалистам. А проявляется оно в создании комфортных условий для работы, всесторонней поддержке, например помощи с жильем, как в некоторых муниципалитетах.

Участники заседания детально рассмотрели комплекс мер, который поможет привлечь ординаторов в лечебные учреждения. Это и дополнительные выплаты, и льготы на аренду жилья или полная ее оплата.

"Мне очень понравилась атмосфера в шестой городской больнице. Молодые врачи говорили: мы любим здесь работать, чувствуем заботу. Надо, чтобы так было везде. Задача главных врачей – создавать в учреждениях условия, чтобы молодые специалисты с удовольствием к вам приходили", – сказал Королев.

На базе ОКБ главе региона представили новое модульное приемное отделение, построенное по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Оно позволит эффективнее проводить диагностику и максимально оперативно оказывать специализированную экстренную помощь, чтобы спасти пациентам жизнь.

Продолжением рабочей поездки Королева, посвященной развитию здравоохранения Верхневолжья, стало посещение Центра имени В.П. Аваева. Здесь главе региона продемонстрировали инновационное оборудование, работу отделений. В Центре ведут прием врачи более 18 специальностей.