Герой России Абуталимов рассказал Путину о своем командире

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"

Груздева не стало в результате прямого попадания во время ожесточенных боев на Запорожском направлении 27 июня 2023 года, после чего Абуталимов принял командование ротой на себя.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своем командире Герое России Евгении Груздеве, который стал для него наставником и старшим братом.

Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".

"Осенью 2022 года, когда вы объявили о частичной мобилизации, я принял для себя решение добровольцам отправиться на линию боевого соприкосновения. Там я попал в штурмовую роту, командиром моих стал сибиряк Евгений Груздев с позывным "Омск". За очень короткое время Евгений сделал из меня боевого офицера, стал для меня боевым товарищем, старшим братом и наставником", - сказал Абуталимов на встрече.

Со слов врио министра, 27 июня 2023 года во время ожесточенных боев на запорожском направлении Груздев отправил его с боевой задачей, а сам встал на его позицию – в результате прямого попадания Евгения не стало. Абуталимов рассказал, что после смерти боевого товарища он принял командование ротой на себя, а его позывной "Омск" взял себе в дань уважения. После этого в течение месяца, по словам дагестанского офицера, штурмовая рота уничтожила две роты ВСУ и удерживала стратегически важный рубеж.

"Я очень близко общаюсь с его родителями – Лидия Ивановна и Петр Ильич воспитали настоящего мужчину. Он доказал нам, что быть настоящим офицером – это значит бороться до конца и защищать своих подчиненных, а порой и отдавать жизнь за них", - отметил Абуталимов.

В декабре 2023 года в Омской области родителям Груздева передали "золотую звезду" Героя РФ посмертно, а в декабре того же года Абуталимову эту высокую награду вручил лично президент.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина . Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.