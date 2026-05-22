Герой России Абуталимов рассказал Путину о своем командире - РИА Новости, 22.05.2026
19:25 22.05.2026
Герой России Абуталимов рассказал Путину о своем командире

Герой России Абуталимов рассказал Путину о своем командире и наставнике Груздеве

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с Владимиром Путиным рассказал о своем командире Герое России Евгении Груздеве, который стал для него наставником и старшим братом.
  • Груздева не стало в результате прямого попадания во время ожесточенных боев на Запорожском направлении 27 июня 2023 года, после чего Абуталимов принял командование ротой на себя.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своем командире Герое России Евгении Груздеве, который стал для него наставником и старшим братом.
Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Осенью 2022 года, когда вы объявили о частичной мобилизации, я принял для себя решение добровольцам отправиться на линию боевого соприкосновения. Там я попал в штурмовую роту, командиром моих стал сибиряк Евгений Груздев с позывным "Омск". За очень короткое время Евгений сделал из меня боевого офицера, стал для меня боевым товарищем, старшим братом и наставником", - сказал Абуталимов на встрече.
Со слов врио министра, 27 июня 2023 года во время ожесточенных боев на запорожском направлении Груздев отправил его с боевой задачей, а сам встал на его позицию – в результате прямого попадания Евгения не стало. Абуталимов рассказал, что после смерти боевого товарища он принял командование ротой на себя, а его позывной "Омск" взял себе в дань уважения. После этого в течение месяца, по словам дагестанского офицера, штурмовая рота уничтожила две роты ВСУ и удерживала стратегически важный рубеж.
"Я очень близко общаюсь с его родителями – Лидия Ивановна и Петр Ильич воспитали настоящего мужчину. Он доказал нам, что быть настоящим офицером – это значит бороться до конца и защищать своих подчиненных, а порой и отдавать жизнь за них", - отметил Абуталимов.
В декабре 2023 года в Омской области родителям Груздева передали "золотую звезду" Героя РФ посмертно, а в декабре того же года Абуталимову эту высокую награду вручил лично президент.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
На первый поток программы было зачислено 83 участника, она стартовала в мае 2024 года, завершается - 22 мая 2026 года. На втором потоке "Времени героев" обучаются 85 участников. В настоящий момент уже 70 участников первого потока программы получили назначения, восемь назначений запланированы в ближайшее время.
