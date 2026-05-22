Реконструкцию очистных сооружений планируют завершить в Коломне в 2027 году

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Реконструкцию очистных сооружений возле поселка Сергиевский в Коломне планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Окончание основных работ намечено на этот год, после чего приступят к пусконаладке и подготовке к вводу в эксплуатацию. Губернатор региона Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет посетил объект и проверил, как проходит модернизация.

"Приехали на очистные сооружения возле поселка Сергиевский. Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году. Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных – они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта – 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей – более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Реконструкция очистных сооружений ведется по региональной программе развития инженерной инфраструктуры с привлечением средств займов Фонда развития территорий. На данный момент объект принимает сточные воды из Коломны, поселков Сергиевский, Радужный, включая основные крупные предприятия.

По словам представителя подрядной строительной организации Ильи Никитина, производительность новых очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось еще в 2023 году, ввод планируется на 2027 год. Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведутся завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, такж6е идет подготовка к монтажу оборудования.

Проектом предусмотрено обновление системы обработки осадка (ила) и доочистки стоков, для этого в том числе строятся новые блоки: биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и цех доочистки. Все это позволит повысить надежность водоотведения, улучшить экологические параметры и оставить резерв для дальнейшего развития территории.

Кроме того, в рамках модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в округе в этом году планируется завершить реконструкцию канализационной сети в Коломне на улице Зайцева, капитальный ремонт самотечной канализации в городе Озеры (район Текстильщики) и самотечной канализации на территории бывшего совхоза "Коломенский", а в 2027 году – обновить систему водоснабжения в селе Горы.

Большая программа модернизации очистных сооружений реализуется по всему Подмосковью в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".