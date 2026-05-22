Воробьев осмотрел благоустройство коломенских знаковых мест

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство знаковых мест Коломны, включая сквер "Блюдечко", обсудил развитие дорожной сети, а также встретился с инвесторами, которые планируют построить в городе новые гостиницы и рестораны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Любой исторический город в каждом регионе всегда по-особенному готовится и преображается к своим юбилеям. И Коломна – не исключение. У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов – мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится – мы продолжим обустройство и дальше", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он отметил, что власти региона стараются привлекать как можно больше туристов в исторические города – такие, как Зарайск, Серпухов, Можайск.

"Видим там заметный рост посещаемости, а значит, нужно создавать новые пространства, интересные музеи и обеспечивать максимальный комфорт. И, конечно, особую роль здесь играют экскурсоводы – они у нас очень профессиональные, преданные делу люди, большие патриоты своего города и нашей страны", – сказал Воробьев.

Сквер "Блюдечко" победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2024 года, который проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". После благоустройства здесь появятся навигационные стенды с изображениями Коломенского кремля в разные эпохи, арт-объекты, посвященные памятным местам и историям известных жителей, а также информационные экспозиции о Косых и Мельничьих воротах. На территории уже выполнили плиточное мощение, в том числе облицевали лестницу к Ледовому дворцу. Здесь также появятся теневые беседки, современные скамейки, качели, урны, павильоны для комфортного отдыха. Сквер будет оснащен освещением и системой видеонаблюдения, на всей его территории проведут комплексное озеленение. Открыть его планируют уже летом.

Преобразится и Коломенский кремль. Он будет полностью отреставрирован: в этом году начнется восстановление "Пятницких ворот", а в следующем — крепостных стен и башен, включая Дом Воеводы, Успенский собор, Шатровую колокольню, Тихвинскую церковь, Церковь Воскресения.

Еще один проект – сквер на улице Левшина. Тут появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, пергола с качелями, детская площадка, скамейки, урны, озеленение, освещение, видеонаблюдение.

На территории мемориала "Жертвам радиационных катастроф" сделают пешеходный маршрут в форме пятиконечной звезды. Установят стенды с картой территории, указателями и QR-кодами персонализированных сайтов с фамилиями погибших.

Также в этом году будет благоустроено общественное пространство на ул. Гагарина (вблизи домов №19 и №21). Там уложат твердое покрытие, проведут озеленение, освещение и видеонаблюдение.

В 2027 году в Коломне планируется завершить еще ряд объектов: Советская площадь, аллея имени Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, скверы на Окском проспекте и "Детский городок", а также пешеходный маршрут по историческим улицам Кремля.

Отдельное внимание уделят набережной Дмитрия Донского в районе Колычево. На месте пустыря тут появится многофункциональный парк. Проект объединит спортзоны, семейные площадки с двумя тюбинг-горками и новый пляж. На территории также будут зоны для выгула собак, кафе с террасой и амфитеатр.

Воробьев пообщался с детьми и экскурсоводами. Также предприниматели рассказали губернатору региона о своих инвестпроектах, направленных на развитие туристической инфраструктуры Коломны.

В их числе – строительство гостиничного комплекса на центральной площади, который будет включать в себя 200 номеров. В настоящее время завершается строительство первой очереди, ввод которой запланирован на конец года, и началось проектирование второй.

Еще один – апарт-отель, который появится на месте реконструируемого здания. Здесь уже завершаются фасадные работы, скоро начнутся внутренние отделочные.

В Подмосковье предприниматели могут получить историческое здание по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Главное требование – восстановить памятник архитектуры в установленные сроки. В Коломне таким образом планируется реализовать два проекта: музейно-ресторанный комплекс и бутик-отель. Инвестиции в каждый — не менее 100 миллионов рублей.

Всего в Коломне в гостинично-ресторанной сфере будет реализован 21 проект. Еще восемь объектов находятся сейчас в проработке.

В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки гостиничного бизнеса. Среди них – предоставление земли без торгов, компенсация за создание инженерной и дорожной инфраструктуры, возмещение затрат на уплату процентов по целевому кредиту, специальные налоговые льготы (обнуление налога на имущество или снижение суммы налогов на сумму затрат на покупку и модернизацию основных средств).

К юбилею Коломны запланирована комплексная модернизация дорожной сети. Планируется капитально отремонтировать 17 дорог: замена покрытий, устройство тротуаров и велодорожек, обновление уличного освещения и ливневой канализации, переустройство светофоров и другое.

Существенно изменится схема движения в центре города. Главная цель — разгрузить историческую часть и сделать ее удобнее для пешеходов. Движение на улице Октябрьской Революции станет односторонним в сторону Рязани, а улица Красногвардейская примет встречный поток в сторону Москвы. Также будет введен односторонний режим на нескольких прилегающих улицах (Коломенская, Пионерская, Мешкова, Комсомольская и других). Это позволит избавить центр от пробок и расширить пешеходные зоны.