Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением - РИА Новости, 22.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 22.05.2026 (обновлено: 12:18 22.05.2026)
Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением

© РИА Новости / МЧС РФ | Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением киевского режима.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике чудовищным преступлением киевского режима.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияЛеонид ПасечникДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
