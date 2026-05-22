Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике чудовищным преступлением киевского режима.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу в ЛНР.