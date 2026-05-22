Минздрав проводит телемедицинские консультации по пострадавшим в ЛНР
10:33 22.05.2026 (обновлено: 10:40 22.05.2026)
Минздрав проводит телемедицинские консультации по пострадавшим в ЛНР

© РИА Новости / МЧС РФ
Последствия удара ВСУ по общежитию Луганского педагогического университета в результате атаки ВСУ
  • В результате удара БПЛА произошло обрушение здания общежития Старобельского колледжа, где находились 86 студентов, один человек погиб, восемь пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Телемедицинские консультации проводятся по всем пострадавшим в общежитии в ЛНР, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.​ МЧС сообщало об обнаружении тела одного погибшего. По данным минздрава РФ, в больницы ЛНР госпитализированы восемь пострадавших в общежитии, трое из них в тяжелом состоянии.
"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Луганская Народная РеспубликаРоссияАлексей КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
