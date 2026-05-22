Минздрав проводит телемедицинские консультации по пострадавшим в ЛНР.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Телемедицинские консультации проводятся по всем пострадавшим в общежитии в ЛНР, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. МЧС сообщало об обнаружении тела одного погибшего. По данным минздрава РФ, в больницы ЛНР госпитализированы восемь пострадавших в общежитии, трое из них в тяжелом состоянии.
"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.