В ЛНР амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия в Старобельске.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.