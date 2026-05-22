Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 22.05.2026 (обновлено: 10:39 22.05.2026)
В ЛНР амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу

Минздрав: амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим в общежитии колледжа в ЛНР

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим в общежитии колледжа в Старобельске.
  • В результате удара БПЛА произошло обрушение здания общежития колледжа, где находились 86 студентов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим", - сказал Кузнецов.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СК: под завалами общежития в Старобельске могут быть несколько человек
10:26
Он уточнил, что бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия в Старобельске.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СК: на момент удара ВСУ по общежитию в ЛНР в здании находились 87 человек
10:21
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала