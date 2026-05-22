Четыре дрона нанесли прицельный удар по колледжу в ЛНР, сообщил СК

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа был нанесен с помощью четырех БПЛА самолетного типа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Двадцать второго мая 2026 года в ночное время вооруженные формирования Украины с помощью 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО "Луганского государственного педагогического университета", - сказала она.