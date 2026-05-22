Мирошник сообщил подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удар БПЛА ВСУ нанес разрушения зданию учебного корпуса и общежитию филиала вуза в Старобельске ЛНР, 35 человек получили ранения.
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал разрушения в результате удара по колледжу чудовищными.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удар ВСУ нанес чудовищные разрушения зданию учебного корпуса и общежитию филиала ВУЗа в Старобельске ЛНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
«
"По словам очевидцев, на территории филиала "чудовищные разрушения". Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала ВУЗа", - написал он в своем Telegram-канале.