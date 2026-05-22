Мирошник назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР террористическим актом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Атака ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР является террористическим актом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.