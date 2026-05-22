В ЛНР более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Старобельске более 30 человек пострадали при ночной атаке украинских дронов на колледж, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек", — написал он на платформе "Макс".
Сейчас спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться до 18 пострадавших. Пока на поверхность удалось поднять троих, их передали бригаде скорой помощи.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал разрушения чудовищными. По его словам, наказание за это военное преступление будет неотвратимым.
В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина.
22 июня 2022, 17:18