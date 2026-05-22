В ЛНР более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 22.05.2026 (обновлено: 11:11 22.05.2026)
В ЛНР более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу

Пасечник: в Старобельске более 30 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники ночью атаковали колледж в Старобельске в ЛНР.
  • В момент удара там находились 86 детей.
  • Ранения разной степени тяжести получили более 30 человек.
  • Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся дети.
  • В городе также повреждены административные здания, магазины, частные дома.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Старобельске более 30 человек пострадали при ночной атаке украинских дронов на колледж, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек", — написал он на платформе "Макс".
Сейчас спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться до 18 пострадавших. Пока на поверхность удалось поднять троих, их передали бригаде скорой помощи.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал разрушения чудовищными. По его словам, наказание за это военное преступление будет неотвратимым.
В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛеонид ПасечникСтаробельскРодион МирошникУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
