В ЛНР более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Старобельске более 30 человек пострадали при ночной атаке украинских дронов на колледж, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Сейчас спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться до 18 пострадавших. Пока на поверхность удалось поднять троих, их передали бригаде скорой помощи.