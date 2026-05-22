В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по колледжу в Старобельске
14:01 22.05.2026
В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по колледжу в Старобельске

Колесник: ВСУ ударом по колледжу в ЛНР пытаются компенсировать неудачи на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина подтвердила статус террористического государства, совершив удары по мирному населению в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
  • Колесник добавил, что подобные удары стали стандартной тактикой для Зеленского, а такими терактами ВСУ пытаются компенсировать свои неудачи на фронте.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина подтверждает статус террористического государства, совершив удары по мирному населению в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
По данным МЧС, этой ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Украина подтверждает статус террористического государства, стараясь усложнить жизнь мирному населению. Такими терактами ВСУ пытаются компенсировать свои неудачи на фронте", - сказал Колесник интернет-порталу NEWS.ru.
Он добавил, что подобные удары стали стандартной тактикой для Зеленского.
УкраинаСтаробельскГосдума РФУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
