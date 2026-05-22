МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина подтверждает статус террористического государства, совершив удары по мирному населению в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
По данным МЧС, этой ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
Он добавил, что подобные удары стали стандартной тактикой для Зеленского.