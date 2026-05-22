Киркоров рассказал о своем вкладе в победу Болгарии на "Евровидении"

Филипп Киркоров рассказал о своем участии в формировании творческой команды, которая привела Дару из Болгарии к победе на «Евровидении-2026».

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что принимал участие в формировании творческой команды проекта, которая в последствии привела участницу Дару из Болгарии к победе на музыкальном конкурсе "Евровидение-2026".

"В 2005 году создалась легендарная dream team с моими греческими друзьями и партнерами: продюсером Илиасом Кокотосом и композитором Димитрисом Контопулосом, с которым мы потом регулярно штурмовали "Евровидение". Я счастлив, что я был на пути создания этой команды, которая сегодня принесла моей исторической родине грандиозную победу" - сказал он журналистам на XV Русской музыкальной премии телеканала "РУ.ТВ".

При этом певец уточнил, что не был вовлечен в процесс напрямую и наблюдал за происходящим со стороны.

"В силу определенных причин, чтобы не создавать лишние волнения и движения, я наблюдал за всем со стороны, из России", - заключил он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА Новости, что победительница музыкального конкурса Евровидение-2026 Дара из Болгарии на системной основе сотрудничала с народным артистом России Филиппом Киркоров при подготовке к соревнованию.