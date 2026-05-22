14:53 22.05.2026 (обновлено: 15:00 22.05.2026)
В Киеве сотрудники военкомата избили лишившегося ног экс-военного ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Киеве избили лишившегося ног бывшего военнослужащего ВСУ.
  • Полиция завела уголовное дело после инцидента.
  • Нехватка личного состава в ВСУ приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и вызывает протесты.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве избили лишившегося ног бывшего военнослужащего ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киеве сотрудники военкомата избили ветерана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты публикуют видео с места событий. На кадрах пострадавшего, передвигающегося на протезах обеих ног, забирает карета скорой помощи.
Полиция завела уголовное дело.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
