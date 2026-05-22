Хохлова провела заседание группы по вопросам благополучия семей с детьми

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела в режиме ВКС первое в этом году заседание рабочей группы "Благополучие семей с детьми" при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению Десятилетия детства, сообщает пресс-служба регпарламента.
"Сейчас приоритетная задача – переломить негативные тенденции в демографической ситуации, увеличить рождаемость в стране. Одной из целей этой стратегии является охрана, поддержка и защита семьи путем повышения благосостояния, качества жизни и совершенствования мер поддержки. Поэтому темы для сегодняшнего обсуждения выбраны не случайно", – приводит пресс-служба слова Хохловой.
Участники обсудили три вопроса: исполнение алиментных обязательств, поддержку НКО, занятых помощью семьям в трудной жизненной ситуации, а также профилактику социального сиротства.
Также на заседании были подняты вопросы принятия дополнительных мер по развитию механизмов участия некоммерческих организаций в вопросах оказания помощи семьям. Во Владимирской области также растет число НКО, которые выполняют важную роль в формировании современного гражданского общества и являются активными субъектами социальной защиты детства, отметила Хохлова.
По итогам заседания будут собраны предложения от всех участников рабочей группы, которые отправятся в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по проведению Десятилетия детства. На следующей встрече планируется обсудить темы патриотического воспитания детей в семье, поддержку семей военнослужащих и участников СВО, а также внедрение внеурочного курса "Моя семья". Эти же темы были определены для обсуждения в третьем квартале 2026 года.