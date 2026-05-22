ВСУ атаковали Курскую область более 180 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Украины более 180 раз за сутки применили артиллерию при атаках по отселенным районам Курской области.
- С 09:00 21 мая до 09:00 22 мая было сбито 157 вражеских беспилотников различного типа, а также зафиксировано 8 атак с помощью беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
- В результате атак ВСУ в Курской области повреждены хозпостройки, частные дома, вышка сотовой связи, есть пострадавшие.
ТУЛА, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Украины более 180 раз за сутки применили артиллерию при атаках по отселенным районам Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в "Максе".
"Всего в период с 09.00 21 мая до 09.00 22 мая сбито 157 вражеских беспилотников различного типа. 183 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, 55-летний мужчина получил осколочные ранения правой руки и головы в результате атак в селе Сторожевое Большесолдатского района. Его доставили в больницу. Множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и рук, а также ушиб левого плеча получила 62-летняя жительница села Марица Льговского района. Она доставлена в больницу. Погибших нет.
Хинштейн добавил, что в результате атак ВСУ в Курской области в минувшие сутки повреждены хозпостройки, частные дома, вышка сотовой связи.
