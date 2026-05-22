Итальянский врач рассказал, почему эпидемия хантавируса не грозит Европе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Риск заражения хантавирусом в городах Европы незначителен из-за отсутствия в регионе этого рода вирусов, способных передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Джованни Каттоли.

"Риск (заражения хантавирусом - ред.) представляется незначительным в том числе потому, что в Европе не циркулируют хантавирусы, способные передаваться от человека к человеку", - сообщил итальянский врач.

По его словам, нет конкретных доказательств циркуляции хантавирусов в городских популяциях грызунов в Европе или случаев заболевания людей, связанных с заражением в городах Европы.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов , пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам