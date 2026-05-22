В Роспотребнадзоре назвали благоприятную среду для хантавируса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холод и повышенная влажность воздуха могут способствовать более длительному выживанию хантавирусов во внешней среде, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым упором на хантавирус Андес. Обзор подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора

Так, в документе говорится о том, что повышение уровня влажности воздуха может способствовать более длительному выживанию хантавирусов во внешней среде, вне тела переносчика вируса или его носителя.

Кроме того, центральные системы кондиционирования могут создавать условия, способствующие распространению хантавирусов. Из-за низкой температуры хантавирус может находиться в воздухе от нескольких часов до нескольких дней. Кроме того, хантавирус Андес способен сохраняться на поверхностях после загрязнения.