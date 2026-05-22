12:58 22.05.2026
Количество субъектов МСП в Хабаровском крае увеличилось за четыре месяца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае на 10 мая 2026 года зафиксировали 56 074 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), это 3,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 2,2% больше, чем в начале текущего, сообщил министр экономического развития региона Николай Дубинин.
В пресс-службе министерства экономического развития края отметили, что росту способствует выстроенная система поддержки, в том числе финансовые услуги двух региональных фондов: фонда поддержки малого предпринимательства и гарантийного фонда. Работа организаций идет в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы").
"Вопреки прогнозам пессимистов количество малых и средних предприятий в Хабаровском крае растет. На 10 мая зарегистрировано 56 074 МСП. Это на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 2,2% больше, чем в начале 2026 года", - указал Дубинин, его слова приводит пресс-служба.
По статистике министерства, активнее всего прирастали сфера услуг (бухучет, архитектура и инженерно-техническое проектирование, научно-техническая деятельность, образование, деятельность в области здравоохранения, социальные услуги), строительство, транспортировка и хранение. А вот сфера торговли – доля которой наиболее весомая в общей структуре (1/3 от общего количества МСП) – с начала года не изменилась.
По данным фонда поддержки малого предпринимательства, за январь-апрель 2026 года предпринимателям края выдано 69 микрозаймов на общую сумму 174,4 миллиона рублей. В том числе пять микрозаймов по программе поддержки промышленных и технологических предприятий "Технопром" (ставка 6%), три микрозайма по программе поддержки местных брендов в рамках проекта "Сделано в Хабаровском крае" (ставка 7,2%).
Гарантийным фондом за этот период предоставлено 77 поручительств, что обеспечило бизнесу получение кредитов и займов на 2,41 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поручительств выросло в полтора раза, а объем кредитования почти в шесть раз.
Наиболее активными заемщиками в 2026 году были МСП, занятые в сфере строительства, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли.
 
