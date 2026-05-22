В Гаване проходит демонстрация в поддержку Рауля Кастро.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, в отношении которого власти США выдвинули обвинения, проходит в Гаване, пишет газета Granma.
"По призыву Коммунистического союза молодежи, массовых организаций и молодежных движений жители Гаваны собрались на Антиимпериалистической трибуне, чтобы выразить протест против действий министерства юстиции США в отношении лидера кубинской революции Рауля Кастро", - сказано в сообщении в соцсети X.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году самолетами.