В Кремле назвали Карпова легендой российских шахмат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал Анатолия Карпова легендой российских шахмат.
- Он отметил, что Карпов продолжает передавать свой опыт молодым и работать в Федерации шахмат.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Анатолий Карпов - легенда российских шахмат, многие поколения российских шахматистов наизусть учат разыгранные им партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Карпову 23 мая исполняется 75 лет.
"Карпов - это наша легенда, это легенда российских шахмат, он продолжает, собственно, свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще и в рамках Федерации российской", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что Карпов является "законодателем" по многим направлениям. "Многие поколения российских шахматистов очень многие партии, которые были им разыграны, учат наизусть, помнят наизусть", - добавил он.
Карпов заявил о серьезном кризисе в российских шахматах
10 апреля, 10:52