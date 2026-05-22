Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали Карпова легендой российских шахмат - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 22.05.2026
В Кремле назвали Карпова легендой российских шахмат

Песков назвал Карпова легендой российских шахмат

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Анатолий Карпов . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал Анатолия Карпова легендой российских шахмат.
  • Он отметил, что Карпов продолжает передавать свой опыт молодым и работать в Федерации шахмат.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Анатолий Карпов - легенда российских шахмат, многие поколения российских шахматистов наизусть учат разыгранные им партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Карпову 23 мая исполняется 75 лет.
"Карпов - это наша легенда, это легенда российских шахмат, он продолжает, собственно, свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще и в рамках Федерации российской", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что Карпов является "законодателем" по многим направлениям. "Многие поколения российских шахматистов очень многие партии, которые были им разыграны, учат наизусть, помнят наизусть", - добавил он.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Карпов заявил о серьезном кризисе в российских шахматах
10 апреля, 10:52
 
ШахматыСпортРоссияАнатолий КарповДмитрий Песков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала