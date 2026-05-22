Делегация из ОАЭ прибыла в Калужскую область

КАЛУГА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с прибывшей в регион делегацией из ОАЭ, стороны обсудили развитие сотрудничества.

"С компанией DP World у Калужской области давнее доброе сотрудничество. Ценим партнерство с лидером в мировой логистике. Недавно в руководстве компании произошли изменения. Рассчитываем сохранить тот же уровень взаимопонимания. Встречаем в нашем регионе делегацию из ОАЭ во главе с вновь назначенным генеральным и управляющим директором DP World по Южному континенту, Центральной Азии, Леванту и Египту Ризваном Сумаром", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Шапша рассказал, что вместе с компанией DP World Калужская область реализует крупный инвестиционный проект в ТЛЦ "Ворсино". Регион выполняет все свои обязательства, делает все, чтобы проект был реализован в срок, подчеркнул губернатор.

"Ситуация в Ближнем Востоке непростая. Рассчитываем, что она не затронет наш проект. С господином Сумаром обсудили ход его реализации. Заверил наших партнеров в том, что мы и дальше будем оказывать всю необходимую поддержку. Этот проект очень важен и для региона, и для страны в целом", - написал глава Калужской области.