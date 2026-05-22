"Просто нелепо". Дерзкое заявление Каллас о России вызвало ярость на Западе
19:15 22.05.2026
"Просто нелепо". Дерзкое заявление Каллас о России вызвало ярость на Западе

© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
  • Каллас пыталась переложить ответственность за инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике на Москву, стремясь запугать европейцев «российской угрозой», отметил журналист.
  • Президент Владимир Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают лидера для переговоров.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире на YouTube-канале раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
"Если она терпит поражение, почему ЕС так спешно ищет переговорщика? <…> Разве победители действуют таким образом? Нет, я так не думаю", — сказал он.
Христофору отметил, что после заявления президента России Владимира Путина о переговорщике от ЕС, европейцы начали лихорадочно искать подходящую кандидатуру. По мнению журналиста, такое поведение соответствует не победителям, а проигравшим.
Кроме того, он подчеркнул, что Каллас пытается переложить ответственность за инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике на Москву, стремясь запугать европейцев "российской угрозой".
"Они считают, что у нас нет критического мышления или рационального понимания происходящего, когда украинские дроны находятся над вашим воздушным пространством. <…> О чем вообще речь? Все это просто нелепо. Они пытаются ввести нас в заблуждение", — заключил он.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговоров.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.
