- Член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн заявил, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас в Европейском парламенте втайне называют "маленькой атомной бомбой" из-за ее антироссийской позиции.
- По мнению депутата, Каллас не обладает дипломатическим авторитетом, не имеет поддержки со стороны государств — членов ЕС и является просто пустым местом.
"Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.
"Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. <…> Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках расколоть прекрасный Евросоюз", — добавил он.