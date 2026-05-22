02:06 22.05.2026 (обновлено: 09:46 22.05.2026)
В ЕС признались, как втайне называют Каллас из-за антироссийской истерии

Депутат ЕП Зоннеборн: участие Каллас в переговорах с РФ будет опасно для Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн заявил, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас в Европейском парламенте втайне называют "маленькой атомной бомбой" из-за ее антироссийской позиции.
  • По мнению депутата, Каллас не обладает дипломатическим авторитетом, не имеет поддержки со стороны государств — членов ЕС и является просто пустым местом.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европейском парламенте втайне называют маленькой атомной бомбой, способной уничтожить основы безопасности континента, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн в социальной сети X.
"Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.

Подобная насмешка со стороны европейских парламентариев, по мнению Зоннеборна, обусловлена отсутствием всякого дипломатического авторитета у Каллас.
"Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. <…> Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках расколоть прекрасный Евросоюз", — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговоров.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.
