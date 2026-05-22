Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какие выплаты положены отцам-одиночкам - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 22.05.2026
Юрист рассказал, какие выплаты положены отцам-одиночкам

РИА Новости: отцу-одиночке положены выплаты по уходу за ребенком

© iStock.com / ~UserGI15613517Мужчина с ребенком
Мужчина с ребенком - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© iStock.com / ~UserGI15613517
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отцам-одиночкам положены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 83 тысяч рублей.
  • Отец-одиночка имеет право на двойной налоговый вычет при определенных условиях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отцам-одиночкам положены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 83 тысяч рублей, двойной налоговый вычет, а также пособие при рождении ребенка и семейный капитал при определенных условиях, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Он пояснил, что отец-одиночка вправе оформить пособие по уходу за ребенком, которое максимально составляет 83 тысячи рублей. Для этого необходимо установить место жительства ребенка с отцом, а также иметь решение суда об ограничении или лишении материи родительских прав. Также раньше для получения выплат родитель обязан был уходить в отпуск по уходу за ребенком, сейчас же разрешено совмещать работу с получением пособия, добавил юрист.
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава"
21 декабря 2025, 16:32
"Отец-одиночка имеет право на получение налогового вычета на детей в двойном размере в случаях если мать умерла, признана умершей или объявлена без вести пропавшей, а также если она добровольно отказалась от ребенка или лишена родительских прав. При этом отец должен быть официально признан лицом, имеющим право на вычет, то есть ребенок должен находиться на его полном обеспечении", - сказал Курбаков.
Он также добавил, что пособие при рождении ребенка в этом году выросло до 28 тысяч рублей, но отец сможет его получить лишь в случаях, если мать умерла в процессе родов либо сразу после них была лишена родительских прав.
Право на семейный капитал переходит к отцу-одиночке только в ситуациях, когда мать скончалась, признана умершей или без вести пропавшей, лишена родительских прав либо отказалась от ребенка, заключил Курбаков.
Отдых в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Юрист рассказал о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
17 мая, 07:34
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала