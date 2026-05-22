Юрист рассказал, какие выплаты положены отцам-одиночкам

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отцам-одиночкам положены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 83 тысяч рублей, двойной налоговый вычет, а также пособие при рождении ребенка и семейный капитал при определенных условиях, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Он пояснил, что отец-одиночка вправе оформить пособие по уходу за ребенком, которое максимально составляет 83 тысячи рублей. Для этого необходимо установить место жительства ребенка с отцом, а также иметь решение суда об ограничении или лишении материи родительских прав. Также раньше для получения выплат родитель обязан был уходить в отпуск по уходу за ребенком, сейчас же разрешено совмещать работу с получением пособия, добавил юрист.

"Отец-одиночка имеет право на получение налогового вычета на детей в двойном размере в случаях если мать умерла, признана умершей или объявлена без вести пропавшей, а также если она добровольно отказалась от ребенка или лишена родительских прав. При этом отец должен быть официально признан лицом, имеющим право на вычет, то есть ребенок должен находиться на его полном обеспечении", - сказал Курбаков.

Он также добавил, что пособие при рождении ребенка в этом году выросло до 28 тысяч рублей, но отец сможет его получить лишь в случаях, если мать умерла в процессе родов либо сразу после них была лишена родительских прав.