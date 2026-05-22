Более 115 тысяч исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье
17:08 22.05.2026
Более 115 тысяч исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье

Проверка продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы провели более 69,3 тысячи исследований овощей и свыше 46,5 тысячи исследований фруктов на рынках и ярмарках в Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют товары на соответствие требованиям безопасности – это гарантирует, что овощи и фрукты пригодны к употреблению. В ходе проверок применяется комплекс современных методов оценки, включая органолептический анализ, люминоскопию и нитратометрию. Методики позволяют выявить признаки порчи продукции, обнаружить превышение допустимого уровня нитратов и исключить наличие потенциально опасных веществ.
По результатам проверок из оборота изъято более 698 килограммов овощей и более 375 килограммов фруктов, не соответствующих нормам безопасности и качества.
Кроме того, при покупке овощей и фруктов следует обращать внимание на их внешний вид. Необходимо избегать фрукты и овощи с признаками гниения, плесени, механических повреждений или неестественным блеском. В ведомстве порекомендовали выбирать продукцию естественного вида без пятен и следов порчи.
 
