Более 115 тысяч исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Государственной ветеринарной службы провели более 69,3 тысячи исследований овощей и свыше 46,5 тысячи исследований фруктов на рынках и ярмарках в Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют товары на соответствие требованиям безопасности – это гарантирует, что овощи и фрукты пригодны к употреблению. В ходе проверок применяется комплекс современных методов оценки, включая органолептический анализ, люминоскопию и нитратометрию. Методики позволяют выявить признаки порчи продукции, обнаружить превышение допустимого уровня нитратов и исключить наличие потенциально опасных веществ.

По результатам проверок из оборота изъято более 698 килограммов овощей и более 375 килограммов фруктов, не соответствующих нормам безопасности и качества.