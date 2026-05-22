Иран пока не может сказать, что близок к соглашению с США

20:26 22.05.2026 (обновлено: 21:00 22.05.2026)
МИД Ирана: Тегеран пока не может сказать, что близок к соглашению с Вашингтоном

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению с США по завершению конфликта.
  • Диалог с США сфокусирован на прекращении войны, но противоречия между Тегераном и Вашингтоном глубоки.
ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран пока не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению с США по завершению конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы не можем с уверенностью сказать, что достигли точки, при которой соглашение близко", - приводит его слова агентство Fars.
Дипломат добавил, что диалог с США сфокусирован на прекращении войны. Противоречия между Тегераном и Вашингтоном настолько глубоки, что нельзя сказать о том, что сторонам удастся выйти на соглашение в течение нескольких недель, добавил он.
"Визит командующего армией Пакистана Асима Мунира (в Тегеран - ред.) также не означает, что мы достигли поворотного момента", - добавил Багаи.
Представитель МИД Ирана сообщил, что вопрос о ядерной программе Ирана на данном этапе не обсуждается с США, а основные темы - прекращение войны "на всех фронтах", ситуация в Ормузском проливе и вопрос о морской блокаде США.
По его словам, диалог по теме вывоза обогащенного урана из Ирана не принесет результатов.
Он также подтвердил визит делегации из Катара в Иран, сообщив, что она провела переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, однако посредником в переговорах Ирана и США по-прежнему остается Пакистан.
ИранСШАВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
