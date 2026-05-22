Иран пока не может сказать, что близок к соглашению с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению с США по завершению конфликта.

ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран пока не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению с США по завершению конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что достигли точки, при которой соглашение близко", - приводит его слова агентство Fars.

Дипломат добавил, что диалог с США сфокусирован на прекращении войны. Противоречия между Тегераном Вашингтоном настолько глубоки, что нельзя сказать о том, что сторонам удастся выйти на соглашение в течение нескольких недель, добавил он.

"Визит командующего армией Пакистана Асима Мунира (в Тегеран - ред.) также не означает, что мы достигли поворотного момента", - добавил Багаи.

Представитель МИД Ирана сообщил, что вопрос о ядерной программе Ирана на данном этапе не обсуждается с США, а основные темы - прекращение войны "на всех фронтах", ситуация в Ормузском проливе и вопрос о морской блокаде США.

По его словам, диалог по теме вывоза обогащенного урана из Ирана не принесет результатов.