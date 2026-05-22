Командующий армией Пакистана прибыл в Иран
19:39 22.05.2026
Командующий армией Пакистана прибыл в Иран

ISNA: командующий армией Пакистана прибыл в Иран

Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
  • Командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир прибыл в Тегеран на переговоры с иранскими властями.
ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир прибыл в Тегеран на переговоры с иранскими властями на фоне усилий по выработке соглашения США и Ираном об окончании конфликта, сообщило в пятницу иранское агентство ISNA.
Саудовский телеканал Al Arabiya ранее сообщал, что Мунир мог посетить Иран еще в четверг. Целью его визита называлось объявление о завершении работы над окончательным проектом соглашения между США и Ираном.
Иранское агентство IRNA сообщало, что фельдмаршал проведет переговоры с иранскими властями, а агентство ISNA со ссылкой на ряд официальных лиц передавало, что визит не означает, что работа над договоренностью завершилась.
Госсекретарь Марко Рубио 22 мая заявил, что США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
