13:54 22.05.2026 (обновлено: 16:55 22.05.2026)
Германия отказалась от суверенитета, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Германия отказалась от своего суверенитета и энергетической безопасности.
  • Депутат немецкого бундестага Маркус Фронмайер отметил, что немецкое правительство отказывается от полной прозрачности и подотчетности в вопросе расследования терактов на газопроводах "Северные потоки".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Германия отказалась от своего суверенитета и энергетической безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Когда Германия отказалась от своего суверенитета, она также лишилась энергетической и экономической безопасности. Отсутствие суверенитета ведет к разрушению через деградацию", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал слова депутата немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Фронмайера о расследовании Германией о терактах на газопроводах "Северные потоки".
Фронмайер в той же соцсети написал, что немецкое правительство по-прежнему отказывается от полной прозрачности и подотчетности. Правительство, которое "не будет защищать свой суверенитет", не действует в интересах своего народа, добавил депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
