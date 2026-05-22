Гатиятулин: шансы "Ак Барса" и "Локомотива" были равны, мы опустошены

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин после поражения в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что команда испытывает не те эмоции, которые хотелось бы ощутить.
В четверг ярославский "Локомотив" в гостях обыграл "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"Прежде всего, от лица тренерского штаба, от лица команды хотел бы поблагодарить персонал, офис, руководство и, конечно, наших болельщиков за сезон, за поддержку, за работу. Работу мы проделали очень большую, но остановились в двух шагах от победы. Конечно, эмоции не те, которые хотелось бы ощутить. Считаю, что шансы были 50 на 50. Соперник в каких-то деталях нас превзошел. Сейчас есть такое опустошение. Надо пережить, проанализировать и потом понять", - приводятся слова Гатиятулина на сайте "Ак Барса".
Также Гатиятулин высказался о своих перспективах в команде. Специалист возглавляет "Ак Барс" с мая 2024 года.
"Наверное, оценит мою работу руководство. Конечно, любой матч, каждый сезон дает определенный опыт. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста. Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить", - подчеркнул тренер.
