Гарбузов: одобрена новая версия Стандарта общественного капитала
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Гарбузов: одобрена новая версия Стандарта общественного капитала

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Москве в рамках заседания Совета по методологии АНО "Общественный капитал" участники одобрили новую версию стандарта – решения по нефинансовой отчетности, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
По словам министра столичного правительства, обновленная методология стандарта стала важным шагом к проработке системы оценки социальной и экономической ответственности бизнеса.
"Она не только дает компаниям понятные ориентиры для продвижения, но и помогает государству объективно оценивать их вклад в достижение национальных целей. Мы рассчитываем, что стандарт станет эффективным инструментом поддержки ответственных предприятий и будет способствовать устойчивому развитию регионов России", приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Стандарт общественного капитала, который закреплен постановлением федерального правительства, показывает оценку вклада различных компаний в общественное благосостояние и достижение наццелей. Экспертиза идет по шести направлениям.
Обновленная методология показывает порядок расчета целевых значений показателей общественного капитала. Для малого и среднего бизнеса базовый перечень включает 24 значения, полный — 35, для крупного бизнеса — 44 и 68 соответственно. Часть из них перевели в категорию мониторинговых: их могут учитывать в отдельных случаях, но они не влияют на итоговый балл.
Также при создании документа была проведена работа с различными акционерными обществами, органами власти и деловыми объединениями. Стандарт существенно изменили: пять направлений предложили сделать равнозначными (каждое будет весит 15%), а значение индекса репутации компании – 25%. Кроме того, при наличии у предприятия ESG‑рейтингов или ренкингов ему могут начислить 16,7% баллов.
Отдельное внимание на заседании уделили улучшению цифровой инфраструктуры Стандарта.
"В рамках цифровизации Стандарта стремимся настроить подтягивание данных, необходимых для проведения оценки по Стандарту, из государственных информационных систем, а также внедрить инструменты искусственного интеллекта для автоматического распознавания отчетности, ее анализа и обработки. Это позволит снизить нагрузку на компании, а также повысить качество и скорость оценки", – отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Сейчас стандарт начали внедрят в 22 регионах России. В этом году планируется увеличение количества вдвое. После заседания проект документа направят в проектный офис федерального кабмина для согласования.
Ранее Гарбузов рассказал, что ежегодный конкурс профмастерства "Московские мастера" объединит инженеров‑электроников, инженеров‑технологов, инженеров‑конструкторов, слесарей‑инструментальщиков, программистов, монтажников радиоаппаратуры, токарей‑универсалов и фрезеровщиков, сообщил министр правительства Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
