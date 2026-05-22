Посольство России призвало берлинскую галерею убрать русофобские лозунги

Внимание посольства привлекла провокационная выставка "Like a Rubber Rung on a Ladder", размещённая в художественной галерее Томаса Шульте (Galerie Thomas Schulte) в берлинском районе Митте. В составе экспозиции демонстрируется инсталляция, содержащая слоган на украинском языке "Лучший подарок - мертвые русские!"

Посольство направило заявление в берлинскую прокуратуру о проведении проверки факта совершения преступления в связи с разжиганием межнациональной розни, открытым призывом к осуществлению противоправных действий, а также оскорбительными высказываниями в адрес определенной этнической группы