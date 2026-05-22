Посольство России призвало берлинскую галерею убрать русофобские лозунги

БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Владельцам берлинской галереи, разместившей русофобские лозунги, направлено требование о незамедлительном устранении провокационной надписи, сообщило посольство России в Германии.
"Владельцам галереи направлено требование о незамедлительном устранении провокационной надписи", - сообщило посольство РФ.
Внимание посольства привлекла провокационная выставка "Like a Rubber Rung on a Ladder", размещённая в художественной галерее Томаса Шульте (Galerie Thomas Schulte) в берлинском районе Митте. В составе экспозиции демонстрируется инсталляция, содержащая слоган на украинском языке "Лучший подарок - мертвые русские!"
Посольство направило заявление в берлинскую прокуратуру о проведении проверки факта совершения преступления в связи с разжиганием межнациональной розни, открытым призывом к осуществлению противоправных действий, а также оскорбительными высказываниями в адрес определенной этнической группы