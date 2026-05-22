Рейтинг@Mail.ru
Посольство России призвало берлинскую галерею убрать русофобские лозунги - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:53 22.05.2026
Посольство России призвало берлинскую галерею убрать русофобские лозунги

Посольство РФ: берлинскую галерею попросили срочно убрать русофобские лозунги

© Фото : Посольство России в ГерманииПосольство России в Германии
Посольство России в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Посольство России в Германии
Посольство России в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Германии призвало берлинскую галерею убрать русофобские лозунги.
  • Провокационная надпись содержится в инсталляции на выставке «Like a Rubber Rung on a Ladder» в галерее Томаса Шульте.
  • Посольство направило заявление в берлинскую прокуратуру с требованием проверить факт совершения преступления.
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Владельцам берлинской галереи, разместившей русофобские лозунги, направлено требование о незамедлительном устранении провокационной надписи, сообщило посольство России в Германии.
"Владельцам галереи направлено требование о незамедлительном устранении провокационной надписи", - сообщило посольство РФ.
Внимание посольства привлекла провокационная выставка "Like a Rubber Rung on a Ladder", размещённая в художественной галерее Томаса Шульте (Galerie Thomas Schulte) в берлинском районе Митте. В составе экспозиции демонстрируется инсталляция, содержащая слоган на украинском языке "Лучший подарок - мертвые русские!"
Посольство направило заявление в берлинскую прокуратуру о проведении проверки факта совершения преступления в связи с разжиганием межнациональной розни, открытым призывом к осуществлению противоправных действий, а также оскорбительными высказываниями в адрес определенной этнической группы
Пресс-бюро СВР России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В СВР заявили, что русофобия Риги оказалась сильнее критического мышления
19 мая, 11:15
 
КультураРоссияГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала