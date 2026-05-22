Глава нацразведки США подтвердила свое заявление об уходе в отставку

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня.
"Сегодня я с большим смирением и искренней благодарностью направила президенту (США Дональду) Трампу приведенное ниже письмо. Для меня было огромной честью служить американскому народу в должности директора национальной разведки", - написала Габбард в соцсети X, выложив также текст своего заявления об отставке с 30 июня.
