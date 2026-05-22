Тухель назвал невызов звезд сборной Англии на ЧМ сложным решением - РИА Новости, 22.05.2026
Тухель назвал невызов звезд сборной Англии на ЧМ сложным решением

© Соцсети сборной Англии
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ему было сложно отказать в вызове на ЧМ-2026 ряду футболистов.
  • В состав сборной Англии на чемпионат мира не вошли такие игроки, как Гарри Магуайр, Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден и Джаррод Боуэн.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ему сложно далось решение отказать в вызове на чемпионат мира ряду футболистов.
В пятницу тренерский штаб Тухеля объявил состав сборной Англии на чемпионат мира, в который не вошли такие игроки, как Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Коул Палмер ("Челси"), Трент Александер-Арнольд ("Реал", Испания), Фил Фоден ("Манчестер Сити") и Джаррод Боуэн ("Вест Хэм").
"Люблю принимать сложные решения. Я уважаю всех этих игроков как личностей. Все они были в тренировочном лагере, показали себя отлично. Было сложно убирать людей из состава, иногда мучительно сложно. Даже во время телефонных разговоров я чувствовал эмоции. Я позвонил всем игрокам, которые были с нами на сборах хотя бы раз. Многие из них заслуживали быть с нами", - приводит слова Тухеля Sky Sports.
"В конце концов, мы вернулись к тому, что у нас было в сентябре, октябре, ноябре, в составе руководства и команды в ноябре было очень мало изменений. Это дало ощущение свежести, появились молодые игроки, которые играли с энтузиазмом, это было хорошее сочетание молодых и опытных игроков, что помогло раскрыть их лучшие качества. Мы хотим воссоздать этот дух - поэтому мы в значительной степени полагаемся на игроков, которые были с нами на этих трех сборах. Выбор некоторых игроков был связан с позицией, нет необходимости брать пять "десяток" и заставлять их играть не на своих позициях", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Сборная Англии является победителем домашнего чемпионата мира 1966 года.
