Тухель назвал невызов звезд сборной Англии на ЧМ сложным решением

"Люблю принимать сложные решения. Я уважаю всех этих игроков как личностей. Все они были в тренировочном лагере, показали себя отлично. Было сложно убирать людей из состава, иногда мучительно сложно. Даже во время телефонных разговоров я чувствовал эмоции. Я позвонил всем игрокам, которые были с нами на сборах хотя бы раз. Многие из них заслуживали быть с нами", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

"В конце концов, мы вернулись к тому, что у нас было в сентябре, октябре, ноябре, в составе руководства и команды в ноябре было очень мало изменений. Это дало ощущение свежести, появились молодые игроки, которые играли с энтузиазмом, это было хорошее сочетание молодых и опытных игроков, что помогло раскрыть их лучшие качества. Мы хотим воссоздать этот дух - поэтому мы в значительной степени полагаемся на игроков, которые были с нами на этих трех сборах. Выбор некоторых игроков был связан с позицией, нет необходимости брать пять "десяток" и заставлять их играть не на своих позициях", - добавил он.