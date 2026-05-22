Магуайр, Палмер и Александер-Арнольд не попали в состав Англии на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
12:26 22.05.2026
Магуайр, Палмер и Александер-Арнольд не попали в состав Англии на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренерский штаб Томаса Тухеля объявил состав сборной Англии на предстоящий чемпионат мира по футболу.
  • В итоговую заявку не вошли Гарри Магуайр, Коул Палмер и Трент Александер-Арнольд.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тренерский штаб Томаса Тухеля объявил состав сборной Англии на предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
В пятницу британские СМИ сообщали, что в итоговую заявку не войдут ряд футболистов, в числе которых защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер и защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд.
На чемпионате мира выступят: вратари - Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити");
защитники - Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О"Райли (все - "Манчестер Сити"), Дэн Берн, Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Джарелл Куанса ("Байер", Германия), Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Рис Джеймс ("Челси");
полузащитники - Деклан Райс, Эберечи Эзе (оба - "Арсенал"), Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Джуд Беллингем ("Реал", Испания);
нападающие - Гарри Кейн ("Бавария", Германия), Айван Тоуни ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Букайо Сака, Нони Мадуэке ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Барселона", Испания), Энтони Гордон ("Ньюкасл").
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Сборная Англии является победителем домашнего чемпионата мира 1966 года.
