Магуайр, Палмер и Александер-Арнольд не попали в состав Англии на ЧМ-2026

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тренерский штаб Томаса Тухеля объявил состав сборной Англии на предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
В пятницу британские СМИ сообщали, что в итоговую заявку не войдут ряд футболистов, в числе которых защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер и защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд.
На чемпионате мира выступят: вратари - Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити");
защитники - Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О"Райли (все - "Манчестер Сити"), Дэн Берн, Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Джарелл Куанса ("Байер", Германия), Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Рис Джеймс ("Челси");
полузащитники - Деклан Райс, Эберечи Эзе (оба - "Арсенал"), Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Джуд Беллингем ("Реал", Испания);
нападающие - Гарри Кейн ("Бавария", Германия), Айван Тоуни ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Букайо Сака, Нони Мадуэке ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Барселона", Испания), Энтони Гордон ("Ньюкасл").