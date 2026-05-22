Рейтинг@Mail.ru
"Это унижает нашу страну": Газзаев высказался о назначении Шварца - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:13 22.05.2026 (обновлено: 18:20 22.05.2026)
"Это унижает нашу страну": Газзаев высказался о назначении Шварца

Газзаев: назначение невостребованных тренеров унижает наш футбол

© РИА Новости / Ирина Мотина | Перейти в медиабанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в медиабанк
Валерий Газзаев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц назначен на пост главного тренера "Динамо".
  • Ранее он уже был главным тренером "Динамо" с 2020 по 2022 год, а также работал в американских и немецких футбольных клубах.
  • Валерий Газзаев заявил, что назначение на пост главного тренера иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, унижает российский футбол.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что назначения на пост главного тренера иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, унижает российский футбол.
В пятницу "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым по истечении контракта. Ранее Газзаев сообщил РИА Новости, что на пост главного тренера "Динамо" назначен немец Сандро Шварц.
«

"Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов. Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спаллетти - это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну", - сказал Газзаев.

В ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев после ухода с поста Валерия Карпина. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Газзаев высказался против ухода Гусева из "Динамо"
Вчера, 11:59
 
ФутболСпортРоссияВалерий ГаззаевРолан ГусевСандро ШварцДинамо МоскваНью-Йорк Ред БуллзГерта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала