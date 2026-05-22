"Это унижает нашу страну": Газзаев высказался о назначении Шварца

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что назначения на пост главного тренера иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, унижает российский футбол.
В пятницу "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым по истечении контракта. Ранее Газзаев сообщил РИА Новости, что на пост главного тренера "Динамо" назначен немец Сандро Шварц.
"Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов. Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спаллетти - это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну", - сказал Газзаев.
В ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев после ухода с поста Валерия Карпина. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".