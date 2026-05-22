Рейтинг@Mail.ru
Париж хочет работать над дальнобойным оружием с Лондоном и Берлином - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 22.05.2026
Париж хочет работать над дальнобойным оружием с Лондоном и Берлином

FT: Франция хочет работать над оружием дальностью до 2 тыс км с Британией и ФРГ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция хочет присоединиться к германо-британскому соглашению по созданию ракет дальнего радиуса действия.
  • В 2025 году Великобритания и Германия объявили о планах создания совместного высокоточного оружия дальностью более двух тысяч километров.
  • Берлин позитивно воспринял желание Парижа присоединиться к разработке, тогда как Лондон относится к этому скептически.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Франция хочет присоединиться к германо-британскому соглашению по созданию ракет дальнего радиуса действия, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
В 2025 году министерство обороны Великобритании объявило о планах создания совместного с Германией высокоточного оружия дальностью действия более двух тысяч километров. Его разработка проходит в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House, подписанного в октябре 2024 года.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Британия, Франция и Германия усилят поддержку в ближайшие месяцы Украины
Вчера, 20:14
"Франция добивается присоединения к германо-британскому плану по созданию ракет дальнего радиуса действия... Три страны надеются провести переговоры в начале июня", - пишет издание.
По информации газеты, Берлин позитивно воспринял желание Парижа присоединиться к разработке, тогда как Лондон относится к этому скептически. Как пишет Financial Times, в Британии опасаются, что присоединение к проекту еще одного участника со своими представлениями об оружии и интересами может нарушить его баланс.
По данным издания, Париж предлагает привлечь к проекту авиакосмическую компанию ArianeGroup, которая может обеспечить поставку ракетных ускорителей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Во Франции выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 15:48
 
В миреПарижЛондонБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала