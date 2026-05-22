Париж хочет работать над дальнобойным оружием с Лондоном и Берлином

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Франция хочет присоединиться к германо-британскому соглашению по созданию ракет дальнего радиуса действия, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
В 2025 году министерство обороны Великобритании объявило о планах создания совместного с Германией высокоточного оружия дальностью действия более двух тысяч километров. Его разработка проходит в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House, подписанного в октябре 2024 года.
"Франция добивается присоединения к германо-британскому плану по созданию ракет дальнего радиуса действия... Три страны надеются провести переговоры в начале июня", - пишет издание.
По информации газеты, Берлин позитивно воспринял желание Парижа присоединиться к разработке, тогда как Лондон относится к этому скептически. Как пишет Financial Times, в Британии опасаются, что присоединение к проекту еще одного участника со своими представлениями об оружии и интересами может нарушить его баланс.
По данным издания, Париж предлагает привлечь к проекту авиакосмическую компанию ArianeGroup, которая может обеспечить поставку ракетных ускорителей.