Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шесть человек пострадали в беспорядках накануне финала Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:53 22.05.2026
СМИ: шесть человек пострадали в беспорядках накануне финала Кубка Франции

BFMTV: шесть человек пострадали в беспорядках накануне финала Кубка Франции

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже произошли беспорядки, устроенные болельщиками накануне финала Кубка Франции.
  • Шесть человек пострадали, один из них получил тяжелые ранения.
  • Правоохранители задержали и взяли под стражу 65 человек, среди прочего у них нашли ножи и балаклавы.
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате беспорядков в Париже, устроенных болельщиками накануне финала Кубка Франции по футболу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"В четверг вечером в ходе беспорядков, устроенных в Париже болельщиками "Ниццы" накануне финала Кубка Франции против "Ланса", шесть человек получили ранения, один из них - тяжелые", - говорится в материале.
По данным префектуры полиции Парижа, изначально болельщики собрались в одном из баров в 10-м округе города, а после вышли на улицу. Беспорядки, вылившиеся в крупную драку, начались на набережной Вальми. Причины драки остаются неизвестными, сообщает телеканал.
Парижские правоохранители, прибывшие на место, задержали и взяли под стражу 65 человек, у которых обнаружили среди прочего ножи и балаклавы.
Согласно сообщению BFMTV, финал Кубка Франции, в котором сойдутся команды "Ницца" и "Ланс", запланирован на 21.00 (22.00 мск) и пройдет на стадионе Стад де Франс.
Официальный мяч немецкой Бундеслиги - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Первый стыковой матч за место в Бундеслиге завершился вничью
Вчера, 00:13
 
ФутболПарижНиццаЛансКубок Франции по футболуСтад де ФрансСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала