СМИ: шесть человек пострадали в беспорядках накануне финала Кубка Франции

ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате беспорядков в Париже, устроенных болельщиками накануне финала Кубка Франции по футболу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"В четверг вечером в ходе беспорядков, устроенных в Париже болельщиками "Ниццы" накануне финала Кубка Франции против "Ланса", шесть человек получили ранения, один из них - тяжелые", - говорится в материале.
По данным префектуры полиции Парижа, изначально болельщики собрались в одном из баров в 10-м округе города, а после вышли на улицу. Беспорядки, вылившиеся в крупную драку, начались на набережной Вальми. Причины драки остаются неизвестными, сообщает телеканал.
Парижские правоохранители, прибывшие на место, задержали и взяли под стражу 65 человек, у которых обнаружили среди прочего ножи и балаклавы.
Согласно сообщению BFMTV, финал Кубка Франции, в котором сойдутся команды "Ницца" и "Ланс", запланирован на 21.00 (22.00 мск) и пройдет на стадионе Стад де Франс.