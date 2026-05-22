В Финляндии начались крупные учения у российских границ
01:12 22.05.2026 (обновлено: 09:00 22.05.2026)
В Финляндии начались крупные учения у российских границ

Учения с участием десяти тысяч военных начались в Финляндии у границ с Россией

© Фото : US Army — Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии недалеко от российских границ начинаются крупные сухопутные учения Karelian Sword.
  • В маневрах принимают участие около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники.
  • Учения продлятся до 29 мая.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Финляндии недалеко от российских границ начались крупные сухопутные учения Karelian Sword.
Они проходят в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво.
В маневрах принимают участие около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Британии и США, а также полторы тысячи единиц техники.
Кроме того, пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая.
Как отмечал посол в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом и увеличила масштаб маневров у границы. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании.
В миреРоссияФинляндияВеликобританияПавел Кузнецов
 
 
