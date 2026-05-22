Миллионер в 12 лет. Как зарабатывает и на что тратит Гном Гномыч

Двенадцатилетний Александр Плющенко выходит на международный уровень как фигурист. Как медийная личность сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко состоялся давно. РИА Новости рассказывает, как Гном Гномыч стал миллионером.
Съемочный день от 500 тысяч рублей
По данным на 2022 год, когда Плющенко-младшему было всего 9 лет, его годовой доход составлял около 12 млн рублей. Математика одновременно проста и непостижима: с самого детства (примерно тогда же, когда появился бренд Гном Гномыч) Саша Плющенко ведет жизнь ребенка-бизнесмена. Практически каждый его шаг, улыбка и слово монетизированы. Отчасти - за счет заслуг самого Саши, отчасти - благодаря популярности отца и предприимчивости мамы, продюсера Яны Рудковской.
Доходы Александра формируются из нескольких источников: участие в ледовых шоу, рекламные контракты, доходы от соцсетей, премии за тренировки и соревнования. Бывают разовые поступления от съемок, например, в кино. Съемочный день юного Саши стоит от 500 тысяч рублей - об этом Рудковская рассказала в интервью "Телепрограмме" в 2022 году. Вероятно, сейчас сумма выросла.
Гном Гномыч регулярно выступает в шоу отца, и каждый приносит существенный гонорар. Как-то его семья даже оказалась в центре скандала, когда Саша вышел кататься в шоу больным. Ему вызывали скорую, но серьезного лечения не потребовалось, и Плющенко-младшему даже пришлось потом записать видеообращение с разъяснением своих мотивов - он заявил, что решение выйти на лед с температурой было его личным выбором, так как он не мог подвести папу в день рождения.
Самый известный мировой бренд, который сотрудничал с Гномычем, - производитель премиум-одежды Balmain. Много лет подряд на его экипировке есть нашивки производителей зубной пасты, спортивной одежды и других спонсоров.
Кроме того, деньги приносит и реклама в социальных сетях, где у Саши Плющенко раскрученные аккаунты на несколько миллионов подписчиков.
Призовые за турниры Гномыч пока не получает, потому что участвует только в соревнованиях по возрасту без внушительного фонда. Но папа и тренер по совместительству Евгений Плющенко нашел способ его мотивировать - выплачивает премии за хорошее катание и усердную работу на тренировках.
Миллион за маму, миллион за папу
Вся эта финансовая модель выстроена Рудковской. Она выступает в роли менеджера и продюсера сына - ведет работу со спонсорами, продвигает его личный бренд в медиа, управляет капиталом. Например, у Александра есть собственный счет во Франции (там он состоит в одном модельном агентстве с Натальей Водяновой), где его доходы аккумулируются без риска внешнего вмешательства. Родители или кто-то другой не могут снимать и переводить Сашины накопления, зато благодаря процентам эта сумма каждый год приумножается. Распоряжаться деньгами сам Гном Гномыч сможет только по достижении совершеннолетия.
Помимо той суммы, что защищена от посягательств законом Франции вплоть до 6 января 2031 года, какую-то часть доходов Александр все же может тратить по своему усмотрению. Но помимо игрушек и развлечений, его заработок идет фактически на самообеспечение карьеры фигуриста - оплату услуг нянь, водителей и охранников, костюмы для выступлений, экипировку и спортивный инвентарь.
На личные нужды Гномыч может тратить премиальные за тренировки, начисленные отцом - по 100-150 000 рублей на игрушки или гаджеты. Благодаря тому, что баланс между доходами и расходами всегда уверенно профицитный, Александр уже сейчас обеспечен машиной и квартирой. Хотя живет, естественно, вместе с родителями.
Как-то Рудковская не выдержала критики и ответила комментаторам в соцсетях, что сын к 12 годам уже "заработал на квартиру на Патриках". Для информации - цены за квадратный метр в одном из самых престижных районов Москвы стартуют от 4 миллионов и до бесконечности.
Так что Александра можно поздравить с удачной инвестицией в будущее, которая мало кому из его сверстников доступна.
Гном Гномыч - пример того, как грамотный менеджмент вкупе с трудолюбием и взрослым отношением к работе у ребенка может привести к финансовому успеху даже в юном возрасте. Главное, чтобы за цифрами доходов не потерялось детство, а за блеском ледовых шоу сохранилась радость от самого катания. Теперь у Плющенко-младшего появится возможность стартовать на международной арене - по информации РИА Новости, он получил релиз от Федерации фигурного катания на коньках России и будет выступать за Азербайджан. Можно предположить, что такой беспроблемный переход объясняется частным финансированием его карьеры. Он никогда не был в государственной спортшколе и, по сути, сам всегда оплачивал свои тренировки.
