Рейтинг@Mail.ru
Иностранные федерации не запрашивали переход Муравьевой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:28 22.05.2026
Иностранные федерации не запрашивали переход Муравьевой, сообщил источник

РИА Новости: запросов от иностранных федераций на переход Муравьевой не было

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСофья Муравьева
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные федерации не направляли запросов о переходе Софьи Муравьевой в Федерацию фигурного катания на коньках России.
  • Исполком ФФККР, на котором обсуждались международные переходы, прошел в четверг, следующие обсуждения планируются в декабре.
  • Софья Муравьева заняла пятое место на чемпионате России в минувшем сезоне.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Иностранные федерации на данный момент не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе двукратного призера чемпионатов России Софьи Муравьевой, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
Исполком ФФККР, на котором обсуждались международные переходы, прошел в четверг. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут обсуждаться в декабре.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего, а также попросила отчислить ее из сборной России, что связывают с намерениями спортсменки сменить спортивное гражданство. Спустя некоторое время в шоу "Каток" 19-летняя фигуристка сообщила, что, вероятно, пропустит следующий сезон, не уточняя причину.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.
Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Рудковская рассказала, почему поверила Жилиной в скандале с Розановым
31 августа 2025, 18:54
 
Фигурное катаниеСофья МуравьеваАлексей МишинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала