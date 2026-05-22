Иностранные федерации не запрашивали переход Муравьевой, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные федерации не направляли запросов о переходе Софьи Муравьевой в Федерацию фигурного катания на коньках России.
- Исполком ФФККР, на котором обсуждались международные переходы, прошел в четверг, следующие обсуждения планируются в декабре.
- Софья Муравьева заняла пятое место на чемпионате России в минувшем сезоне.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Иностранные федерации на данный момент не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе двукратного призера чемпионатов России Софьи Муравьевой, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
Исполком ФФККР, на котором обсуждались международные переходы, прошел в четверг. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут обсуждаться в декабре.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего, а также попросила отчислить ее из сборной России, что связывают с намерениями спортсменки сменить спортивное гражданство. Спустя некоторое время в шоу "Каток" 19-летняя фигуристка сообщила, что, вероятно, пропустит следующий сезон, не уточняя причину.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.
Рудковская рассказала, почему поверила Жилиной в скандале с Розановым
31 августа 2025, 18:54