15:10 22.05.2026 (обновлено: 15:33 22.05.2026)
Сихарулидзе назвал российских фигуристок, кто составит конкуренцию лидерам

Сихарулидзе: Валиева и Трусова составят конкуренцию лидерам в следующем сезоне

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камила Валиева и Александра Трусова могут составить серьезную конкуренцию лидерам в следующем сезоне, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
  • Валиева выступила с соревновательной короткой программой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге после окончания срока дисквалификации.
  • Трусова приступила к тренировкам после рождения сына, она намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) могут составить серьезную конкуренцию лидерам в следующем сезоне, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в следующий спортивный сезон. Они написали заявления. Мы с надеждой смотрим на их возвращение, они спортсмены огромного масштаба. Мы всячески будем их поддерживать, потому что нам важно, чтобы такие люди участвовали в соревнованиях. Они вполне в порядке и, думаю, могут составить серьезную конкуренцию", - сообщил Сихарулидзе журналистам.
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации, в марте впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева с мая начала работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо, ради чего он перенес вылет из России.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Фигуристка после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.
