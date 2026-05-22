Сихарулидзе назвал российских фигуристок, кто составит конкуренцию лидерам

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) могут составить серьезную конкуренцию лидерам в следующем сезоне, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
"И Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в следующий спортивный сезон. Они написали заявления. Мы с надеждой смотрим на их возвращение, они спортсмены огромного масштаба. Мы всячески будем их поддерживать, потому что нам важно, чтобы такие люди участвовали в соревнованиях. Они вполне в порядке и, думаю, могут составить серьезную конкуренцию", - сообщил Сихарулидзе журналистам.
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации, в марте впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева с мая начала работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо, ради чего он перенес вылет из России.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Фигуристка после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.