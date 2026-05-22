Муравьева попросила отчислить ее из сборной, заявили в ФФККР
14:56 22.05.2026 (обновлено: 15:33 22.05.2026)
Муравьева попросила отчислить ее из сборной, заявили в ФФККР

Сихарулидзе: Муравьева написала заявление с просьбой отчислить из сборной России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Софья Муравьева
Фигуристка Софья Муравьева. Архивное фото
  • Антон Сихарулидзе подтвердил, что Софья Муравьева просила отчислить ее из сборной России по фигурному катанию.
  • Решение Муравьевой могло быть связано с желанием сменить спортивное гражданство.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный в пятницу на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе подтвердил информацию источников РИА Новости о том, что серебряный призер чемпионата России 2024 года Софья Муравьева просила ФФККР отчислить ее из сборной страны.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. По информации источников, решение Муравьевой было связано с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. В пятницу стало известно, что иностранные федерации, по данным источников агентства, на данный момент не направляли запросов в ФФККР о переходе Муравьевой.
«
"Про Софью Муравьеву мало что знаю. Она пришла и написала заявление о выходе из сборной. С тех пор я не знаю, где она находится и что делает. Никаких заявлений и предложений о ее переходе не было. Насколько я знаю, у нее также нет документов (других стран)", - заявил Сихарулидзе.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.
Фигурное катаниеСпортРоссияСофья МуравьеваАнтон СихарулидзеАлексей МишинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
