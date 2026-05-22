Театральный фестиваль открылся в Московской области

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. XXVI Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" открылся в четверг в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" муниципального округа Чехов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль продлится 10 дней до 31 мая. На четырех площадках фестиваля коллективы из шести стран мира покажут более 20 спектаклей.

""Мелиховская весна", один из старейших театральных фестивалей России, продолжает расширять свою географию, в том числе международную. Это говорит о безграничной и объединяющей силе культуры. 103 театра из 13 стран, приславших заявки на участие в фестивале, и 25 спектаклей в итоговой программе – статистика "Мелиховской весны" 2026 года. Мы наблюдаем, что интерес к русским писателям, композиторам, художникам не ослабевает. Чехова знают, Чехова ставят и продолжают изучать во всем мире", - отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул важность того, что Мелихово является центром представления театральных трактовок творчества писателя.

Министр добавил, что поддержка правительства Московской области позволяет создавать здесь все условия для того, чтобы это творческое движение не прекращалось, а усадьба писателя принимала еще больше посетителей, артистов и зрителей.

Версии чеховских произведений в этом году представят театры из России, Вьетнама, Туркменистана, Сербии, Абхазии и Республики Беларусь.

"Программа фестиваля как всегда очень насыщенная и разнообразная. Зрители увидят спектакли по произведениям Чехова самых разных жанров, главной же пьесой фестиваля 2026 года станет пьеса "Дядя Ваня", написанная в Мелихове 130 лет назад. Чехов искренне удивлялся счастливой сценической судьбе своего произведения", — отметила генеральный директор музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" Анастасия Журавлева.

Она добавила, что на "Мелиховской весне" спектаклем открытия станет "Дядя Ваня" Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) в постановке народного артиста России, профессора, заведующего кафедрой режиссуры Российского государственного института сценических искусств Льва Додина.

МДТ принимает участие в фестивале уже второй год подряд. Для зрителей "Мелиховской весны", а особенно для тех, кто в прошлом году смотрел "Чайку" театра, это возможность увидеть мелиховский "диптих" Додина в том месте, где были созданы обе пьесы.